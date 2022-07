"Me amarraron", acusan de secuestro a novio de Livia Brito

En redes sociales se ha hecho viral el comentario de Enrique Hernández, quien denunció haber sido víctima de secuestro por parte del influencer y entrenador Mariano Martínez, novio de la actriz Livia Brito.

Hernández, quien es asesor de imagen, narró en su publicación que el pasado 10 de junio lo contactó para conocer su trabajo, pues se encontraba interesado en trabajar con él.

Días después se reunieron en la casa de Mariano, lo que pareció todo normal. Sin embargo, fue al día siguiente cuando Mariano Martínez lo contactó debido a que no entraba un bolso por lo que lo citó para verse nuevamente ya que en las cámaras de seguridad se observa presuntamente a Enrique Hernández tomar el bolso.

En el momento en que se reunieron para comprobar lo que las cámaras de seguridad había registrado, se encontró con Martínez y un sujeto que sería su primo. Luego de que entraron los tres al departamento que sería la oficina fue que lo habrían amarrado y amenazado.

Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (…) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’ (…) Él (Martínez) se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo por la espalda...