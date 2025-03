Natanael Cano festejó su cumpleaños 24 con el exclusivo 'Nata Montana Fest' en Hermosillo, una celebración llena de música y elegancia inspirada en la película 'Scarface'.

El "Rey de los Corridos Tumbados", Natanael Cano, celebró por lo alto su cumpleaños número 24 con un evento que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes: el espectacular 'Nata Montana Fest'.

La fiesta tuvo lugar en el jardín de Villa Toscana, en Hermosillo, Sonora, un lugar que se transformó en el epicentro de la celebración, repleto de música, emoción y una atmósfera de pura alegría que envolvió a todos los presentes.

El evento no solo destacó por la magnitud de su celebración, sino también por su temática especial. El nombre de la fiesta hace referencia a 'Tony Montana', el icónico protagonista de la película 'Scarface', que es uno de los filmes favoritos de Natanael Cano.

El cantante, conocido por su estilo único y su capacidad de mezclar géneros, ha encontrado en esta película una gran inspiración, lo que lo llevó a basar tanto uno de sus álbumes así como el concepto de la fiesta.

"Me gusta mucho esa película. No me gusta mucho. ¡Me encanta!", confesó Natanael en una entrevista.

Noche llena elegancia

La celebración comenzó con una recepción espectacular en los jardines del recinto, con una ambientación cuidadosamente diseñada. La decoración del lugar fue un homenaje a la elegancia, con candelabros de cristal que colgaban del techo, grandes esferas plateadas, arcos negros que delineaban el espacio y una imponente estructura metálica dorada, cuyo diseño evocaba la forma de hojas.

El espacio principal estuvo marcado por un letrero gigante con el nombre del evento "Nata Montana Fest", dando la bienvenida a todos los asistentes.

En esta celebración, el diseño del pastel fue en forma de maletín negro, con una pila de billetes de utilería sobre él y una pequeña figura de Natanael Cano encima. Elementos que reflejaban el espíritu de la película 'Scarface', donde el dinero y el poder juegan un papel fundamental.

Junto al pastel, un regalo sorprendente llamó la atención de todos: una cuatrimoto Yamaha Banshee twin 350, de color negro, que se convirtió en uno de los obsequios más llamativos de la noche.

Una velada llena de música y fiesta

La música no podía faltar. Un gran escenario fue instalado especialmente para la ocasión, donde artistas invitados se encargaron de ponerle ritmo y sabor a la celebración. Las presentaciones comenzaron aproximadamente después de las 18:00 horas, con la intervención del grupo Máximo Grado, quienes recientemente lanzaron el tema 'Gallos y Caballos', colaboración con el cumpleañero.

Natanael Cano hizo su entrada a la fiesta alrededor de las 19:15 horas, acompañado por sus amigos y familiares más cercanos.

Su llegada fue un momento de gran emoción, ya que al ritmo de 'Las Mañanitas' interpretadas por el grupo originario de Sinaloa, el intérprete de 'Mi bello ángel' apareció vestido con un elegante traje gris, con una gran sonrisa en el rostro y rodeado de felicitaciones por parte de sus seres queridos.