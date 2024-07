Hermosillo se vuelve 'Intocable' en una noche de emoción y nostalgia

La agrupación se presentó en la ciudad e interpretaron canciones tanto de su más reciente álbum como sus clásicos éxitos.

Una noche de emoción y nostalgia fue la que vivieron los asistentes que se dieron cita el pasado 20 de julio en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, dónde se presentó Intocable con su 'Tour MMXXIV' con la cual está festejando su 30 aniversario.

El popular grupo de música tejana y norteña subió al escenario a las 9:42 PM con la interpretación de 'No van a entender', seguida de 'Si me duele que duela' y 'Tu adiós no mata', temas que fueron ovacionados por el público.

Fue el momento que comenzaron a interpretar el tema 'Soñador eterno', cuando el público cantó al unísono, y sus voces resonaban en todo el recinto. Al finalizar el tema, los integrantes de Intocable tomaron un momento para saludar a la audiencia: "Muy buenas noches Hermosillo, Sonora. Siempre es un gusto saludarles y gracias por estar celebrando esta noche con nosotros" .

Con un escenario decorado con velas acompañado por luces y videos alusivas a cada tema, brindó una experiencia única. La velada continúo con 'Vete ya', 'Dame un besito', 'No te vayas', '¿Cómo te atreves?', 'Bastó' y 'Déjame amarte', cada una recibida con entusiasmo y aplausos.

Al iniciar 'Amor maldito', el público gritó de emoción y coreó la canción de principio a fin. La banda aprovechó para interactuar con sus fans y aprovechar para presentar su nueva producción 'Modus Operandi', lanzada hace cuatro meses, y tocaron 'Ojalá estuvieras aquí':

"Está es la parte del show que tocamos lo nuevo, hace 4 meses grabaron un producción llamada 'Modus Operandi' vamos a tocar un tema de esa producción llamada: 'Ojalá estuvieras Aquí'" , señalaron.

La velada continúo y los temas de la agrupación sonaron en el recinto, hasta que se tomaron un momento para hablar con él público y garantizar una noche de buena música: "ahora sí me doy cuenta que vamos a tomar carretera, yo voy de copiloto y a mí me toca escoger la música, vamos a escuchar buena música, ¿están listos?" . El público respondió con un rotundo "sí" de manera eufórica.

El espectáculo continuó con 'Obsesión', 'Tu soledad y la mía', 'Un poquito tuyo', 'Nadie es indispensable', fue hasta que cantaron el tema: '¿Y todo para qué?', cuando el público se emocionó y no dudo en grabar todo el tema mientras cantaban a todo pulmón.

Otro de los temas que sonaron en el sitio y causó gran entusiasmo fue la canción 'Fuerte no soy', canción que fue coreada de principio a fin. Para cerrar con broche de oro finalizaron con el tema 'Modus Operandi', el cual es de su nuevo material discográfico.