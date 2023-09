Captan a Taylor Swift en juego de los Kansas City Chiefs

Fue captada en compañía de la mamá de Travis Kelce, con quien la han relacionado sentimentalmente en los últimos días.

La cantautora estadounidense, Taylor Swift, fue captada en el juego entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears. Sin embargo, la situación no terminó ahí, pues iba en compañía de la mamá de Travis Kelce, quien milita en los Chiefs y ha sido dos veces campeón del Super Bowl.

En meses anteriores, Travis confesó que la intérprete de 'Shake It Off' se negó a conocerlo. Esto, después de que asistiera a uno de sus conciertos para invitarla a salir; no obstante, todo indica que Taylor cambió de opinión.

Al ser captada en la transmisión del partido, los comentaristas fueron contundentes: "Ella está ahí. Lo que sea que eso signifique" . Y es que, en el video, la cantante se ve muy animada y sonriente, acentuando los rumores sobre su posible noviazgo.

Hasta el momento, Swift no se ha posicionado al respecto. En comparación, Kelce -durante el podcast deportivo The Pat McAfee Show- dejó al aire que sí mantiene contacto con la cantautora.