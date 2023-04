Piqué vuelve a ser blanco de críticas en redes sociales

Shakira y Piqué continúan con su eterna pelea pública, esta vez señalaron al exfutbolista de xenófobo.

El nombre de Gerard Piqué se ha convertido en tendencia en las últimas horas por las declaraciones que hizo durante una transmisión en vivo sobre los fans, en especial los latinos, de su expareja Shakira.

Piqué apareció de sorpresa en el programa de streaming "Jijantes", donde habló sobre la "Kings League" y, entre otras cosas, de los ataques que ha estado recibiendo durante meses por parte de los seguidores de la madre de sus hijos.

Lo que causó el descontento de miles de usuarios es que, al referirse específicamente a los latinos, el exfutbolista usó frases como "son cero" y de "no tienen vida".

"Mi expareja es latinoamericana; tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero no me importa nada, de verdad, cero; porque no los conozco, son gente que están ahí, no tienen vida ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", dijo.

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los usuarios no tardaron en aparecer y en la última publicación que el español hizo en su cuenta oficial de Instagram, le han llovido toda clase de críticas en la que lo llaman racista y xenófobo.

"¿Cómo .... este payaso puede lanzar esos comentarios xenófobos y estar impune?", "¿A qué vino recalcar que tu ex es latina? Además, Shakira tiene fans de todo el mundo. De verdad que te hundes solito", "Racista, xenófobo, sexista", "Arriba Latinoamérica", "Hola Gerard sólo pasando a saludarte una latina que sin vida consumía tus partidos, ¿ya llevaste a los niños a la escuela hoy? Ah cierto que están en América", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Shakira orgullosamente latinoamericana

Pero esto no terminó aquí, las palabras de Piqué llegaron hasta los oídos de Shakira, quien a través de las redes sociales se manifestó a favor de sus fans con un contundente mensaje, que muchos tomaron como una indirecta para el padre de sus hijos.

"Orgullosa de ser latinoamericana", escribió, y en cuestión de minutos esta sencilla frase fue aplaudida y celebrada por millones de usuarios.

La tarde de este domingo, Shakira abandonó Barcelona para dirigirse a su nueva vida en Miami en compañía de sus dos hijos, incluso, antes de partir, dedicó un mensaje a la ciudad que por más de una década fue su hogar y agradeció a su público español por el cariño que le demostraron.