El concierto se celebrará el próximo jueves 14 de agosto de 2025 en el estadio Héroe de Nacozari.

La espera terminó para los fans sonorenses de Shakira: la artista colombiana confirmó oficialmente una fecha en Hermosillo como parte de su gira mundial 2025.

El esperado concierto tendrá lugar el jueves 14 de agosto de 2025 en el estadio Héroe de Nacozari, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Este show forma parte de una extensa gira internacional que ha sido aclamada por su despliegue visual, coreografías espectaculares y un repaso por los más grandes éxitos de la cantante, desde “Ojos Así” hasta “Monotonía”.

Fue en julio de 2011 cuando la cantante colombiana visitó la ciudad como parte de su gira The Sun Comes Out Tour (Sale el Sol), ofreciendo un concierto en el Estadio Héroe de Nacozari.

Sin embargo, más allá del espectáculo, la visita de Shakira quedó grabada en la memoria colectiva por una divertida anécdota: su confusión con los famosos “burros percherones” que tanto distinguen a la gastronomía local. En lugar de probar el platillo, terminó paseando en un burro real durante una visita informal, lo cual fue ampliamente comentado por medios y fans.

A 14 años de aquella visita, la intérprete de “Waka Waka” y “Hips Don’t Lie” vuelve a Hermosillo en medio de una gira mundial que promete una producción espectacular. El concierto se celebrará nuevamente en el Estadio Héroe de Nacozari, lugar donde la artista recibió el cariño de miles de sonorenses en su primera visita.