¿Quién es Nat Wolff?, actor captado con Selena Gomez

Selena Gomez y Nat Wolff fueron vistos juntos el pasado lunes

Selena Gomez está reviviendo varias de las compañías que formaron parte de su pasado, pues el 2022 se ha convertido en el año del reencuentro para ella; primero tuvo una aparición junto con Jennifer Stone, su compañera de reparto el "Los hechiceros de Waverly Place" y, recientemente, fue captada en compañía del actor Nat Wolff, con quien protagonizó la cinta "Mal comportamiento" en 2014.

En la cinta, Nat interpreta a Rick Stevens, un joven obsesionado con conquistar a una estrella de rock, la famosa cantante Nina Pennington que es interpretada por Selena, pero para logarlo tendrá que pasar por una serie de desafíos que le dificultarán acercarse a la chica de sus sueños.

Los intérpretes fueron captados juntos el pasado lunes 4 de julio, mientras subían a un automóvil en las inmediaciones de Sunset Tower, un edificio histórico situado en Hollywood, California.

¿A qué se dedica Nat Wolff actualmente?

En la actualidad, Nat Wolff tiene 27 años y sigue dedicándose a la actuación y a la música, pues ganó reconocimiento internacional al haber sido el líder de "The Naked Brothers Band", una agrupación de pop rock que, gracias a la aceptación del público, tuvo una serie documental, transmitida por Nickelodeon de 2007 hasta el 2009.

Desde muy joven descubrió sus aptitudes musicales, ya que a los cuatro años compuso su primera canción, titulada "Mamma don't let me cry". Wolff toca el piano, la guitarra y la batería. En 2003, cuando tenía nueve años incursionó en el teatro y para el 2007, ya había conformado –junto con su hermano Alex- "The Naked Brothers Band".

Luego de participar en la serie que daba a conocer aspectos de la vida personal de la banda, Nat tuvo la oportunidad de participar en muchas películas adolescentes durante la década de 2010, época en la que conoció a Selena. Desde ese tiempo hasta hoy, el actor no ha dejado de aparecer en películas, mucha de ellas como el protagonista, como es el caso de "Death Note", una película adaptada del manga homónimo.