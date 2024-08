“¡Estoy de regreso, México!”: Bruno Mars

El cantante inauguró oficialmente el Estadio GNP Seguros con su concierto en Ciudad de México

Las luces se apagaron y el estallido de gritos y aplausos comenzó. Una corona gigante se proyectó en las pantallas junto con la palabra 'Mars' mientras un enorme telón rojo cubría el escenario.

El telón cayó, y Bruno Mars ya estaba ahí, listo para arrancar su triunfal regreso a México. Fue así como en punto de las 21:35 horas y con la canción '24K Magic', se inauguró oficialmente el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México, antes conocido como el Foro Sol.

“¡Estoy de regreso, México!” , exclamó dos veces el cantante en español antes de interpretar 'Finnise'.

“La última vez que estuve aquí todos gritaban y bailaron bastante. Ahora quiero verlos así otra vez” , exclamó el estadounidense para continuar el show con su éxito 'Treasure'.

Bruno no tuvo telonero. Él se apoderó del show acompañado de sus músicos y bailarines que llevaron a todos a un viaje por la carrera del cuatro veces ganador del Grammy, con canciones como 'Liquor Store Blues', 'I Took Your Phones Away' y 'Perm'.

Coquetea con todas hablando español

Bruno no sólo impresionó a todos con sus pasos de baile y sus canciones, sino que también al hablar español y coquetear con las mexicanas en el Estadio GNP Seguros.

Fue durante la canción 'Calling all my lovelies' que fingió tener una llamada telefónica con una mujer a quien le lanzó románticas frases en español.

“Te extraño, mamacita. Te adoro bonita, quiero todo contigo, mamacita” , dijo el estadounidense ante el grito eufórico de todas las mujeres.

Siguieron los éxitos románticos como 'That’s What i like', 'Please Me', 'Versace on the Floor' y 'It Will Rain', para cerrar ese bloque con su famosa canción 'Marry You'.

Bruno al piano

Para mostrar su versatilidad como artista, Bruno dejó por un momento los pasos de baile para ir al piano e interpretar un popurrí de temas populares como 'Fuck You', 'Young, Wild and Free', 'Grenade', 'Talking to the Moon', 'Nothin’ on You' y 'Leave the Door Open'.

Pero los mexicanos se unieron en un perfecto coro cuando Bruno anunció que la siguiente canción sería 'When I Was Your Man', una de las románticas favoritas de su discografía.

Un espectacular cierre

Luego de la tranquilidad del piano, uno de los músicos regresó para tocar 'Cielito Lindo', que provocó que los 70 mil asistentes del Estadio GNP Seguros cantaran juntos la clásica canción que es considerado un himno para los mexicanos.

Y justo en ese momento Bruno Mars apareció para iniciar con su bloque de despedida, con las canciones más exitosas de su carrera, comenzando con 'Locked Out of Heaven'.

“¡Te quiero mucho, México!” , dijo el estadounidense en español al terminar de cantar 'Just the Way You Are' con la bandera de México proyectándose en las pantallas.

Aunque parecía ser la despedida, el grito eufórico de “¡Bruno, Bruno!” de todos hizo que el cantante volviera.

Pero tremenda sorpresa que se llevaron todos cuando Bruno Mars hizo un solo de percusiones para interpretar un cover de la famosa canción mexicana 'El Sonidito' de Hechiceros Band, que puso a bailar a todos en sus asientos y la explanada del lugar.

Las luces del escenario se encendieron en rojo y los primeros acordes de 'Uptown Funk' comenzaron a sonar. Todos gritaron y sacaron los celulares para grabar la canción que para muchos era la más esperada de la noche.

Y fue esa canción donde Mars se movió con más ritmo y frenesí que nunca, para cerrar con broche de oro el primero de sus conciertos en México.