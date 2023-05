Un tributo de altura a Rush en Hermosillo

Casi tres horas de llevar a Hermosillo los más grandes éxitos de la banda canadiense fue lo que ofreció Rush Monterrey Tribute la noche de este sábado.

Una noche de rock y diversión fue la que se vivió la noche del sábado en el Auditorio INAM, de Hermosillo, sede donde tocó Rush Monterrey Tribute.

Los espectadores supieron a primera vista que se trataría de un performance de calidad al momento de observar la espectacular batería, tal cual lucía Neil Peart en sus conciertos.

El concierto arrancó exactamente a las 21:12 horas, reluciendo el nombre de su tour '21:12', uno de los tours más emblemáticos que la banda canadiense realizó en el año de 1976.

Durante su presentación se lograron escuchar piezas musicales que se han convertido en himnos para los seguidores, tales como la que abrieron su show: 'The Spirit Of The Radio'.

Igualmente se pudieron escuchar canciones como 'Limelight', 'YYZ', 'Fly By Night' y 'Closer The Heart'.

E inclusive, hubo interpretaciones hasta para los oídos más exigentes, se pudieron escuchar piezas musicales como 'The Past', del álbum Presto, de 1989.

Igualmente, se contó con un performance especial a cuatro cuerdas, quienes acompañaron a la banda de Rush Monterrey Tribute durante la interpretación de más clásicos de la banda canadiense.

Es importante mencionar que la capital sonorense fue la primer ciudad con la Rush Monterrey Tribute inició su Tour 21:12.

La banda agradeció la amplia asistencia que tuvo durante las casi tres horas de show, el quinteto regiomontano indicó no ser la última que visite la ciudad de Hermosillo y espera volver a tocar pronto al ritmo de Rush.