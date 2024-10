Fallece integrante de la banda 'No Doubt' en accidente de motocicleta

'The Gun' fue una figura clave en los inicios de No Doubt, trabajando en estrecha colaboración con Gwen Stefani y su hermano Eric. Juntos, experimentaron y sentaron las bases musicales que eventualmente llevarían a la banda al éxito mundial.

La revista Spin informó sobre el fallecimiento de Gabriel 'The Gun' González, trompetista original de la icónica banda No Doubt, quien perdió la vida el pasado 12 de septiembre a los 57 años, tras sufrir un accidente de motocicleta en Hermosa Beach, California.

'The Gun' fue una figura clave en los inicios de No Doubt, trabajando en estrecha colaboración con Gwen Stefani y su hermano Eric. Juntos, experimentaron y sentaron las bases musicales que eventualmente llevarían a la banda al éxito mundial.

No Doubt's original trumpet player has died https://t.co/H7EwLD8FjT — SPIN (@SPIN) September 15, 2024

Su habilidad como compositor se reflejó en temas como 'Total Hate 95' y 'Paulina'. Además de su legado en No Doubt, González destacó en la escena ska, colaborando con grupos como The Untouchables, Kingston A Go-Go, Save Ferris y The Skeletones.

El respeto que ganó entre colegas y fans se ha manifestado en redes sociales, donde han expresado su dolor y admiración con mensajes conmovedores, como:

"RIP Gabriel. Un ser humano genuino y bueno" , "Era un gran tipo, siempre fácil de hablar y sus historias eran fascinantes" , y "Te conocí solo una vez, pero supe que eras una persona genuina y de buen corazón. Gracias por las buenas vibras y las grandes melodías, hermano" .