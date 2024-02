Balazos durante concierto de Carin León causan pánico entre sus fans

Disparos en concierto de Carín León desata pánico.

El registro de disparos, previo al concierto de Carín León, en el estadio Beto Ávila, en Cancún, provocó anoche escenas de pánico entre la concurrencia y versiones encontradas entre autoridades locales sobre estos hechos.

El estadio se encontraba prácticamente lleno, a la espera de la presentación del cantante.

De acuerdo con testimonios, las detonaciones fueron al aire, en la fila de la zona VIP, afuera del recinto.

Cancun Quintana Roo detonaciones en concierto de Carin Leon pic.twitter.com/hcWU0A5ako — Codigo Rojo Oficial (@CodigoRojoofic) February 4, 2024

Gente que se encontraba en el lugar dice haber escuchado entre 5 y 7 balazos, lo cual provocó desconcierto y pánico e hizo que corriera o que se tirara al piso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo negó lo ocurrido, mediante un breve comunicado.

"Ante supuestas detonaciones en el concierto ofrecido en el estadio Beto Ávila en Cancún se informa que fue falso, ya que en el lugar no se registró ningún hecho, rastro o indicó que así lo indicara".

Confirman balazos al aire; descartan ajuste de cuentas

Sin embargo, el titular de la Secretaría municipal de Turismo de Cancún, Juan Pablo de Zulueta, quien se encontraba en el lugar y fue entrevistado sobre lo sucedido, confirmó que los balazos sí se registraron.