Rapero Wos asegura que hay un auge en el hip hop

El panorama del hip hop en estos momentos vive un gran auge sobre todo con el freestyle y lo que está relacionado con la música urbana, consideró el cantante argentino Wos.

"Creo que viene un crecimiento desde ciertos años, hace mucho que hay pero en estos tiempos más de freestyle y de música urbana tomó más relevancia y reconocimiento a nivel mundial, está teniendo un impacto muy grande, así que es interesante".

Para el intérprete el rap puro no se encuentra dentro de lo mainstream o lo popular, pero tampoco es algo que lo necesita, el resto de la música urbana está "teniendo un montón de lugar" dentro de la escena.

El rapero quien hace poco dio un concierto en el Pepsi Center y este sábado llegará el festival Tecate Coordenada, señaló en entrevista que no sabe en cuál de los dos lugares anteriores ubicar su música. "Yo lo que hago justo no sé dónde lo calificaría porque no es un rap ortodoxo, pero tampoco es música urbana en sí, es una cosa más alternativa".

latin Grammy

El joven artista, cuyo nombre real es Valentín Oliva, ya obtuvo una nominación a los Latin Grammy en el 2020 como Mejor nuevo artista lo cual fue un impulso para su carrera.

"Sé que los premios son cosas muy subjetivas y las premiaciones en el arte son un poco raras, no siempre están relacionadas al talento de las cosas que hay que reunir para estar, le toca a unos y a veces a otros, pero siempre es lindo que reconozcan el trabajo de uno".

Improvisar y hacer rimas es su especialidad, lo cual aprendió desde chico cuando conoció a gente que hacía graffity, él no pintaba pero escuchó a gente experta que hacía canciones en segundos, una disciplina que no conocía en su momento pero que después se fue especializando.

Empezó a enterarse que habían competencia en las plazas a las cuales fue y desde ahí se incorporó al freestyle, a rimar, improvisar con sus amigos y después fue una parte que tuvo más importancia para él a lo largo del tiempo que se fue desarrollando hasta llegar a lo que es hoy.

Músico

El músico ya ganó el premio Gardel de Oro en la categoría Álbum del año por su disco "Oscuro Éxtasis", el pasado 28 de septiembre estuvo el Pepsi Center de la Ciudad de México, el 1 de octubre en El Foro de Tijuana y este jueves en el Auditorio INAM de Hermosillo.

Festival Tecate Coordenada Este sábado el vocalista llegará al festival Tecate Coordenada en Guadalajara Jalisco, en donde dará su show de 60 minutos a partir de las 20:00 horas, en el Escenario Coordenada.

Cantará en el mismo espacio que grupos como Moenia, Cat Power, Kaia Lana y Wiplash. Mientras que otras alineaciones que estarán este día 8 de octubre serán: La Maldita Vecindad, Jack White, Caifanes, Carla Morrison, Caligaris, Francisca Valenzuela, Polo & Pan, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Apocalyptica, Technicolor Fabrics, Emir Kusturica, Amandititita, entre otros.

Dicho festival deleitará a los tapatíos y turistas también con la Casa Comedy, un lugar para descansar de la jornada musical y disfrutar del humor de Platanito show, Alex Quiroz, Ídolos del open y Alexa Zuart.