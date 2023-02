Junior H: ¿Futuro exponente de los corridos tumbados?

La mezcla de corridos con ritmos de hip-hop con el rap ha generado una nueva escena musical con los corridos tumbados donde existen jóvenes artistas como Junior H.

Los corridos tumbados, han ganado gran popularidad los últimos años, pues mezcla los corridos tradicionales con ritmos del hip hop y el rap.

Entre artistas reconocidos de este genero como: Eslabón Armado, Natanael Cano y más; Está Junior H, un joven compositor y rapero que ha llegado al éxito con rapidez. Un cantante prometedor del género, siendo el más joven en ubicarse en la lista Top 10 de los mejores álbumes latinos.

A la edad de 19 años publicó la canción que le ganaría popularidad "No he cambiado" de su álbum "Mi vida en un cigarro", gracias al reconocimiento que recibió logró conseguir un contrato con la disquera "Rancho Humilde". Sin embargo, el cantante de corridos tumbados atravesó un largo camino para ser un artista reconocido.

¿Cómo inició Junior H?

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, es originario de Guanajuato y nació el 7 de febrero del 2000, actualmente con 23 años. Desde pequeño mostró interés por la música. A los 12 años inició escribiendo sus propias canciones junto con un amigo de secundaria que compartía el mismo interés musical que él. El artista confesó que en ese momento ninguno sabía cómo tocar instrumentos, pero se enfocaban en la letra de las canciones. Le tomó alrededor de 2 años aprender a utilizar programas de grabación y a los 15 años tenía algunos temas. Comenzó como otros artistas, subiendo sus temas y covers a YouTube.

Su vida dio un giro inesperado, cuando sus padres decidieron mudarse a los Estados Unidos en busca de mejor calidad de vida. Mantuvo su pasión mientras trabajaba en una sandwichería. Fue en 2019 cuando lanzó su demo con nueve canciones "Mi vida en un cigarro". Fue hasta meses después que la canción comenzó a volverse viral. Después de conseguir la firma con "Rancho Humilde" consiguió ser incluido en el compilado de Natanael Cano.

La carrera musical de Junior H

Posteriormente a la popularidad de su primer álbum, lanzó su segundo álbum "Atrapado en un sueño" en marzo del 2020, con siete canciones como "Atrapado en un sueño", "Mente positiva", "Dicen" y más, recibiendo un gran apoyo, consiguiendo debutar en la lista Top Latin Albums de Billboard como el #5. En junio del mismo año salió la versión Deluxe que incluía el tema "Tengo motivos".

En septiembre de 2020 en un mismo día sacó dos álbumes titulados: "MUSICA <3" y "Cruisin´ with Junior H". En ambos álbumes incluyó 12 canciones, tales como: "No Cap", Días Nublados" de "MUSICA <3" y "No Me Pesa", "Se amerita", de "Cruisin´ with Junior H". Lanzó un tercer álbum el 18 de diciembre del 2020 "Las 3 Torres" en el que colaboró con Natael Cano y Ovi, incluso varios artistas reconocidos participaron, tales como: Snoop Dogg, Ñengo Flow y Snow Tha Product.

En 2021 lanzó "$ad Boys 4 Life", que contiene 16 canciones, con temas reconocidos como: "La Bestia" y "160 gramos".

En febrero del 2022 sacó "Mi vida en un cigarro 2", que incluye 21 canciones, con colaboraciones junto a Luis R. Conriquez con "Los Botones Azules" y Eslabón Armado con "Pa que te duela". En abril del mismo año publicó un nuevo sencillo "12 Rifles".

Recientemente el artista mexicano concluyó su tour "Sad Boyz 4 Life-US Tour" y se presentará en Puebla el 25 de marzo y el 18 de marzo Xalapa. También representará a la música mexicana en el Festival Latino Sueños en Chicago junto con otros artistas del regional mexicano.

Datos curiosos de Junior H