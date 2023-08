Fallece William Friedkin, director de "El Exorcista"

Friedkin fue uno de los mayores exponentes del cine de terror, y su película "El exorcista" (1973) es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

William Friedkin murió la mañana de este lunes a los 87 años en Los Ángeles. Su esposa, Sherry Lansing, dio a conocer la noticia, aunque no reveló la causa de su muerte.

Friedkin fue uno de los mayores exponentes del cine de terror, y su película "El exorcista" (1973) es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. También dirigió otras películas icónicas como "The French Connection" (1971), "Sorcerer" (1977) y "To Live and Die in L.A." (1985).

Su trabajo fue elogiado por su realismo y su capacidad para crear tensión y suspense. Friedkin también fue un maestro de la puesta en escena y la edición, y sus películas están llenas de imágenes memorables.

Friedkin fue un verdadero maestro del terror, y su legado seguirá inspirando a cineastas durante muchos años.

Aquí hay algunos detalles adicionales sobre la vida y carrera de William Friedkin:

Nació en Chicago, Illinois, en 1935.

Estudió cine en la Universidad del Sur de California.

Comenzó su carrera como director de televisión en la década de 1960.

Su primera película, "The French Connection", ganó cinco premios Óscar, incluyendo el de mejor película.

"El exorcista" fue su película más exitosa, y recaudó más de 441 millones de dólares en taquilla.

Dirigió otras películas populares como "Sorcerer", "To Live and Die in L.A." y "The Hunt for Red October".

Recibió un Óscar honorífico en 2013 por su trayectoria cinematográfica.

William Friedkin fue un cineasta talentoso e influyente que dejó un legado duradero en el mundo del cine.