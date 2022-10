Selena Gómez y Hailey Bieber posan juntos por primera vez

A cuatro años de que Hailey y Justin Bieber celebraran su matrimonio, Selena Gomez y la modelo posaron juntas, mientras se llevaba a cabo la gala del Museo de la Academia,

Se han difundido una serie de fotografías donde Selena Gomez y Hailey Bieber ¡posan juntas! Lo que resulta toda una sorpresa por la idea equivocada que se tenía de su trato, pues la cantante de "Calm Down" terminó definidamente con Justin Bieber luego de entablar una relación intermitente entre los años 2010 y 2018, pues en ese año en canadiense comenzó a salir con Hailey.

En su momento, se dijo que la razón por la que Selena y Justin habían roto se trataba de la presencia de Hailey en la vida de Bieber, pues a poco de que Gomez y él se distanciaran, después de su último intento, la pareja de comprometió y se casó.

Fue así que comenzó una batalla de odio en contra de Hailey Bieber que, todavía hoy, permanece y es difundida por muchas y muchos usuarios de redes sociales que se dirigen a ella como la responsable de que Selena y Justin no estén juntos el día de hoy.

Alex Cooper

De hecho, hace poco, la modelo de 25 años se sinceró en su participación en el podcast en el podcast de Alex Cooper, "Call her Daddy", en el que fue cuestionada sobre su relación con Justin Bieber y, específicamente, del episodio que vivió cuando se unieron en matrimonio, en 2018, pues había pasado muy poco tiempo desde que el intérprete de "Ghost" había terminado con Gomez.

En ese momento, Hailey indicó que muchas personas asumieron que había sido ella la responsable de la ruptura de Selena y Justin, pero aseguró que no podrían estar más que equivocadas, pues sólo ellas dos y Bieber conocían lo que verdaderamente había ocurrido y, por eso, tenía la certeza que en el presente todo estaba bien entre los tres.

"La perpetuación proviene de la percepción errónea, 'Oh, lo robaste'" –dijo la modelo-. "Viene del hecho de que desearon que él hubiera terminado con (Selena), y eso está bien. Puedes desearlo todo lo que quieras, pero ese no es el caso. Si hemos seguido adelante, ¿Por qué no puedes (aceptarlo)?".

Podcast

Pero al parecer el hecho de que todo se encuentra bien entre ellos es verídico, pues a poco de que Hailey participara en el podcast de Cooper, Selena se pronunció e indicó que reprobaba por completo a quienes usaron su nombre para justificar los mensajes de odio propinados a la modelo, al señalar que nadie merecía ser tratada o tratado como lo han hecho con la modelo.

"Creo que algunas de las cosas de las que ni siquiera necesito ser consciente son viles y repugnantes y no es justo porque nunca se le debe hablar a nadie de la manera que he visto", expuso la cantante.

Las fotografías fueron tomadas por Tyrell Hampton, quien acompañó la publicación de las instantáneas de la leyenda "giro de la trama", pues los "enfrentamientos" entre Hailey y Bieber no existieron más que en el imaginario de las redes sociales.