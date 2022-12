Esta foto de Thalía está dando de qué hablar

A través de redes sociales, la cantante compartió una foto en la que celebra sus 22 años de casada con Tommy Mottola, sin embargo el rostro de la cantante fue lo que causó conflicto en los usuarios.

A pesar de que Thalía es de las famosas que mejor se han conservado a lo largo del tiempo, y que a sus 51 se mantiene con una figura envidiable, su rostro ha dado de qué hablar en más de una ocasión, ya sea por el abuso de bótox o de filtros.

En esta ocasión, la cantante, que recientemente cumplió 22 años de casada con Tommy Mottola, publicó una foto con motivo navideño que causó extrañeza entre los cibernautas, quienes coincidieron con la idea de que el rostro de la intérprete lucía extraño.

Algunos confesaron que la confundieron con un travesti, mientras que otros le recomendaron parar con los arreglos faciales, pues aseguraron que acabaría como Lucía Méndez; otros más opinaron que abusó de los filtros y que "ya ni se parece".

"Definitivamente tu cara cambio, no entiendo porque tanta obsesión por quererse ver de 20 años, disculpa que te lo diga". "Nena que te paso en esta foto". "Se ve como hinchada de la cara y mucho filtro". "La carilla de los dientes no está pareja, despide a tu dentista". "Perdón, pero creí que era un hombre hasta que vi bien la imagen. El comentario no es ofensivo". "Pensé que era una drag queen imitando a Thalía". "Perdón... Pero se parece un travesti".

No es la primera ocasión que la intérprete de "Sabor a la mexicana" genera comentarios por la apariencia de su rostro, ya en ocasiones anteriores había ocurrido; sus seguidores critican que la cantante y actriz "quiera ser siempre joven".

Thalía, que alcanzó su fama como protagonista de telenovelas en México, se ha mostrado con canas, pero también en plenos tratamientos para mejorar su piel.