Tunden a Alejandro Fernández por sus cejas

Ahora, el cantante ha vuelto a crear controversia por una fotografía que publicó en su perfil oficial de Instagram y en el que aseguran que está usando pestañas postizas.

En los últimos meses la imagen de Alejandro Fernández ha dado mucho de qué hablar. Hace algunas semanas el llamado "Potrillo" se convirtió en tendencia en las redes sociales al lucir un atuendo mucho más femenino que no sólo le valió críticas y burlas, también abrió todo un debate.

Todo sucedió luego de que Alejandro compartiera un par de postales junto a su nieta, la pequeña Cayetana; en la primera, aparece la niña junto a Toña, una pony que él le obsequió, pero lo que realmente llamó la atención fue la segunda imagen, donde se le ve con algo raro en los ojos, que mucho interpretaron como maquillaje.

"La segunda foto se le ve un filtro raro, con sombras de ojos y pestañas postizas", "Hermana la máscara de pestañas, recuerda, tip desmaquillante después de cada show", "Se ve muy maquillado, qué raro está eso. ¿Será que se va a salir del closet a estas alturas?", "Ay canijo Alex anda con pestañón postizo", "Me encantó tu maquillaje", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo cierto, es que no se trataba ni de un filtro ni de extensiones de pestañas ni de nada por el estilo, en realidad eran unos pequeños lentes de sol, que por la distancia a la que fue tomada la fotografía no alcanzaron a distinguirse.

"El Potrillo" responde a las burlas

Al igual que en la ocasión anterior, el intérprete de "Me dediqué a perderte", no se quedó callado y decidió responder a sus detractores de una manera muy particular.

En lugar de enviar un mensaje concreto, el menor de los Fernández publicó algunas imágenes en las que se le ve con su nieta Mía, hija de Alex Fernández, y aunque al principio podría parecer una publicación de lo más tierna y conmovedora, en realidad no lo es tanto.

En la primera imagen se observa al Potrillo besando el cachete de la bebé, mientras ella lleva un puesto un sombrero, pero en la segunda y se puede leer la frase que lleva debajo del ala dicho accesorio: "Pu*o el que lo lea".