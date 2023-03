Liam Payne causa revuelo con su "nuevo rostro"

Lejos quedaron los tiempos en que Liam Payne, exintegrante de One Direction, lucía ese rostro aniñado junto a sus compañeros durante los inicios de la banda.

El cantante de 29 años ha sorprendido a sus fans luego de mostrarse con un aspecto muy diferente en la alfombra de la premiere de "All of Those Voices", documental de su amigo y colega Louis Tomlinson.

Liam apareció junto a la actriz Katie Cassidy en dicho evento, y lució un rostro que extrañó a muchos usuarios en redes sociales, quienes se preguntaban qué le había pasado al joven artista.

Algunos señalan que es evidente que Payne se aplicó un relleno en la mandíbula, labios y barbilla. Algunas versiones dicen que el cantante bajó mucho de peso y es esa la principal razón de su cambio, mientras que otros apuntan más hacia las cirugías estéticas faciales.

" Todavía no puedo creer que Liam Payne haya eliminado la grasa bucal ", expresó una cibernauta.

Liam ya había subido fotos a su cuenta de Instagram con su nuevo look, pero fue hasta este momento que su cambio llamó la atención de sus seguidores.

El artista británico conoció la fama cuando audicionó en "The X Factor" y fue aceptado en 2008; formó parte del exitoso grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, pero en 2015 la banda se desintegró y Liam comenzó su carrera como solista.