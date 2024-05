Ana Gabriel revela que su estado de salud empeoró; esto es lo que se sabe

Tras ser hospitalizada por influenza, la cantante actualizó su estado de salud y lamentablemente no tiene buenas noticias.

El estado de salud de Ana Gabriel empeoró desde que fue hospitalizada en Chile por una fuerte infección respiratoria, misma que cinco días después se confirmó era influenza.

La intérprete de temas como 'Ay amor' y 'Simplemente amigos' tuvo que cancelar su concierto del 15 de mayo en ese país y alertó a todos sus fans al aparecer con una máscara de oxígeno.

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que vengo maquillada, a urgencias y di positivo a influenza" , explicó en un video que grabó desde una cama de hospital.

Te puede interesar Ana Gabriel es hospitalizada de urgencia tras show en Chile

Ahora la cantante actualizó sobre su estado de salud y lamentablemente no tiene buenas noticias, ya que dijo que su influenza se complicó y ahora es neumonía.

"Amigos (de Chile y Paraguay), quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y medicamentos" , dijo la cantante con un poco de dificultad al hablar.

Admitió que no había acatado las órdenes médicas y que por eso su salud se complicó, y que ahora su prioridad es recuperarse para cumplir con su gira que seguirá hasta diciembre.

"Quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas, pero bueno, aquí estoy, aun así con todo y mi pesar, comunicarles lo que está sucediendo" , comentó.