Christian Nodal gasta 800 mil pesos en tenis

Por medio del canal del youtuber Berth-Oh se difundieron las imágenes del momento en el que el compositor mexicano fue seleccionando cada calzado.

El cantante Christian Nodal fue tendencia en redes sociales, luego de gastar más de 800 mil pesos en varios tenis de diferentes marcas.

Por medio del canal del youtuber Berth-Oh se difundieron las imágenes del momento en el que el compositor mexicano fue seleccionando cada calzado.

"La que sabe de tenis es mi mujer, yo casi no uso Nike; se me hacen muy cómodos, pero normalmente como siempre estoy trabajando o haciendo cosas duras, jugando en chanclitas o ando en botas, si tú me puedes ayudar", dijo el cantante.

Aunado a ello, detalló que él es más "práctico" a la hora de usar tenis. "Yo soy más práctico, por ejemplo, estos no sé con qué los usaría, me gusta estar más sobrio", comentó el cantante al ver un calzado colorido.

Luego de ir recorriendo la tienda de calzado el intérprete de "Adiós amor" fue escogiendo diferentes tenis:

Jordan Retro High Og Lucky Green.

Lucky Green. Jordan 1 Retro Low Og Sp travis Scott Reverse Mocha.

Nike Air Force 1 Mid Off-white Pine Green.

Nike Air Force 1 Low Supreme Black.

Nike Air Mag 'Back to the future'.

Comparte detalles de su vida personal

Por su parte, el cantante reveló al influencer que cuando llega a un hotel "bajamos a correr un poco, a hacer cardio un poquito, no soy mucho de hacer ejercicio".

Así, referente a su look respondió: "Fui agarrando un estilo, obviamente conocí a estilistas y todo, pero me gusta que si ves algo por lo que es… No me gusta traer lo que trae todo el mundo", expresó.

Finalmente, el cantante de música regional mexicano escogió una prenda para su novia Cazzu, quien se encuentra embarazada. "Siempre es fiel a sí misma", concluyó.