Nicki Nicole habla sobre su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole ha roto el silencio sobre cómo ha sobrellevado su separación del cantante mexicano.

La cantante argentina Nicki Nicole ha ganado bastante popularidad gracias a sus colaboraciones con artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Cazzu y muchos más, así como por el lanzamiento de su álbum 'Alma', con el que logró llegar a un público más amplio.

Sin embargo, la artista ha sido gran tema de conversación también por su relación con Peso Pluma y, especialmente, por la infidelidad del cantante mexicano y la ruptura en la que concluyó su historia juntos.

Declaración de Nicki Nicole

Nicki Nicole fue quien comunicó la ruptura luego de que se viralizaran imágenes de Peso Pluma con otra mujer.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy" , compartió a través de historias de Instagram.

Ahora, la cantante ha roto el silencio al ahondar más sobre cómo se sintió tras la ruptura con Peso Pluma.

"La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable" , confesó.

Así mismo, Nicki dio las gracias a sus fans, pues fue por ellos que pudo seguir adelante, según declaró a la revista Billboard.

"Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié".