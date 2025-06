Durante el último año, el cantante ha estado en tratamiento médico en una clínica en Estados Unidos, donde le implantaron electrodos en ambos lados del cerebro para estimular la actividad neurológica.

Morten Harket, vocalista del grupo A-ha,ya no tiene ganas de cantar; así lo reconoció el cantante en una entrevista que se publicó en el sitio web de la banda y en la que, además, habla sobre el difícil momento de salud que enfrenta.

Harket reveló a su fans que padece Parkinson y la enfermedad ha avanzado al punto que ya comienza a hacer estragos en su voz.

"No tengo ganas de cantar. La cuestión es si aún me puedo expresar con la voz. Tal y como está la situación ahora, está excluido. Pero no sé si habrá forma de tratarlo en el futuro" , dijo.

Durante el último año, el cantante ha estado en tratamiento médico en una clínica en Estados Unidos, donde le implantaron electrodos en ambos lados del cerebro para estimular la actividad neurológica. El procedimiento fue exitoso, pero no ha podido frenar las afectaciones a su voz.

Sin embargo, confesó que no tiene miedo a aceptar su condición; incluso, ha encontrado consuelo en su padre, un hombre de 94 años que enfrenta su misma enfermedad:

"No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. He encontrado apoyo moral en la actitud de mi padre a que el organismo vaya cediendo con el paso del tiempo" , explicó,

Lo único que le preocupa es que sus admiradores no se angustien por él, por lo que les hizo una petición:

"Usen su energía y fuerzas para afrontar problemas reales. Cuiden la naturales, el fundamento de nuestra existencia; cuiden el medio ambiente mientras todavía sea posible. Sepan que me están cuidando bien" .

A-ha, fenómeno mundial

Fundada en Oslo en 1982, A-ha se convirtió en una de las bandas más representativas del pop de los ochenta. Su hit 'Take on Me' fue mucho más que un éxito comercial y los puso en el mapa internacional.

A lo largo de su trayectoria han lanzado once discos de estudio, recopilaciones, álbumes en vivo y, más allá de modas, han logrado mantener una base de seguidores fiel. Su último trabajo, 'True North', fue publicado en 2022.