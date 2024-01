"Vienen momentos difíciles": Yuri asegura que el fin del mundo está cerca

La intérprete de 'Detrás de mi ventana' declaró recientemente que esta será la última generación que habite la Tierra pues ha relacionado su conocimiento bíblico con lo sucedido en los últimos días.

Una catástrofe climática, crisis económica, nuevas guerras y desastres naturales son algunas de las predicciones para el 2024, sin embargo, la cantante veracruzana Yuri complementó la lista de predicciones al señalar que se acerca el fin de la humanidad.

En una entrevista, la intérprete de 'Detrás de mi ventana' declaró recientemente que esta será la última generación que habite la Tierra pues ha relacionado su conocimiento bíblico con lo sucedido en los últimos días:

"Para mí, creo que es la última generación de este planeta por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta", advirtió.

En su reflexión sobre la situación que actualmente se vive, la cantante de 59 años relacionó las señales acerca del final de los tiempos que se mencionan en la Biblia con los sucesos que han ocurrido recientemente y aseguró que todo empeorará: “El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, o sea, ya no aguanta este mundo y, sin Dios, todavía, o sea, peor. Ve lo que está pasando en Israel, que es una realidad (...) Es una crueldad. Eso es bíblico, los que conocemos de la palabra, sabíamos que esto iba a pasar y que esto no va a cesar. Esto va de mal en peor”, agregó la cantante.

Llama a estar preparados

Por otra parte, Yuri aclaró que sus comentarios no son para infundir miedo a la población y confesó que tanto ella como su hija Camila Espinoza, de 15 años de edad, se preparan espiritualmente para enfrentar los momentos que se avecinan para poder subsistir: