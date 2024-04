Drake Bell rompe silencio sobre sentencia por delitos contra una menor

Al inicio, el intérprete de “Fuego lento”, rechazó los tres cargos de los cuales se le señalaba, donde el primero se le acusaba de haber puesto en peligro la integridad física y moral de una menor.

El cantante habló en el podcast Not Skinny But Not Fat sobre lo sucedido tras los cargos que recibió en 2021, a raíz de una supuesta relación de índole sexual con una adolescente de 15 años, la supuesta víctima manifestó lo ocurrido tras reconocer que, lejano a ser un “héroe”, Drake Bell no era más que un “pederasta”, quien le había arruinado la vida, según lo atestiguado en los juzgados.

Al inicio, el intérprete de “Fuego lento”, rechazó los tres cargos de los cuales se le señalaba, donde el primero se le acusaba de haber puesto en peligro la integridad física y moral de una menor, tras haber enviado lo que según se presumió imágenes y videos con connotación sexual a la menor de edad.

Del mismo modo, se le señaló explícitamente de pederastia y agresión sexual, este último delito vinculado a una presunto encuentro intimo con la joven después de un concierto en Cleveland.

Te puede interesar Video | Avión pierde cubierta de motor tras despegar

Drake se declaró culpable del primer cargo, por lo cual se le sancionó con una pena de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, por el contrario de los otros dos, donde fue absuelto.

Sin embargo, Bell afirmó que es inocente y explicó los motivos por los cuales se auto inculpó: “"Me declaré culpable porque económicamente estaba devastado. Y no quería que mi familia tuviera que soportar todo eso", aseguró.

El actor aseguró en su primera versión de los hechos que nunca estuvo enterado de la edad de su acusadora, así mismo, recordó que en ningún momento se pudo probar las especulaciones donde señalaban al cantante de haberle enviado material gráfico inapropiado.