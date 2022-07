Kunno no estará en los MTV Miaw Awards por dar positivo a Covid-19

El influencer Kunno informó que dio positivo a Covid-19 por lo que no podrá estar en los MTV Millennial Awards.

El influencer Kunno informó que dio positivo a Covid-19 por lo que no podrá estar en los MTV Millennial Awards.

A través de su cuenta de Instagram Kunno anunció que a pesar de haber dado negativo a dos pruebas, este 6 de julio dio positivo a una de ellas.



“Después de algunas caídas de salud decidí hacerme varias pruebas covid. El día de ayer en la noche me hice dos pruebas y salí positivo. No hay nada que me vaya a ayudar más que descansar completamente, la salud es lo más importante en esta vida”, dijo.