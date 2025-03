La Doble P es escuchado por más de 45 millones de usuarios de Spotify mensualmente, lo que lo convierte en el único mexicano representante del corrido tumbado en alcanzar estos niveles.

Peso Pluma se ha convertido en el rey, amo y señor de las plataformas digitales de distribución musical en el mundo entero. Según conteos oficiales, Doble P es escuchado por más de 45 millones de usuarios de Spotify mensualmente, lo que lo convierte en el único mexicano representante del corrido tumbado en alcanzar estos niveles.

Arriba de él en esta estadística hay latinos como Shakira, J Balvin, Karol G y Pitbull, pero ningún otro mexicano, y menos de música regional. Impactante, pero PP está por encima del mismísimo Maluma, quien tiene 35 millones de escuchas. Incluso aparecen debajo Anitta, Becky G, Manuel Turizo y Sebastián Yatra.

Por lo tanto, Peso Pluma encabeza el cuadro de artistas más populares de México en la mencionada plataforma de música. Y, por si fuera poco, sus videos en YouTube tienen un promedio de 10 mil millones de reproducciones a nivel mundial, colocándose por encima de veteranos y campeones de la talla de Taylor Swift y Bad Bunny.

Ante estas cifras, la escandalosa vida de playboy del cantante jalisciense queda en segundo plano. Tal vez por eso, la posibilidad de su romance con Kenia Os es interesante y divertida, pero no determinante. PP hará una gran gira mundial en 2025, que iniciará y finalizará en la Ciudad de México.

Hassan Emilio Kabande Laija, verdadero nombre del cantante, nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Es de ascendencia libanesa y toca la guitarra desde su adolescencia, le encantaban las canciones de Ariel Camacho. Cuentan que nunca fue un alumno destacado, era de los que vivían castigados por no hacer la tarea, aunque sobresalía en deportes y artes. Sus amigos dicen que desde pequeño era conquistador con las morritas.

Su nombre artístico lo tomó como sugerencia del boxeador Marco Antonio Barrera, quien lo apodó así por su complexión delgada. En abril de 2020 lanzó su primer disco de estudio, 'Ah y qué?', del cual se desprendió el primer gran éxito de su carrera: 'Relajado voy'. Luego grabó 'En vivo (Vol. 2)' y con su cuarto disco, 'Efectos secundarios', reventó en Billboard con un tema derivado de ese álbum, titulado 'Por las noches'.

Para ese momento, canciones como 'Mil historias', 'Con dinero baila el perro' y 'Lo que me das' eran coreadas en antros y fiestas, con una identificación popular innegable. Las descargas en plataformas digitales lo coronaban como rey.

Después comenzaron las colaboraciones. Primero con Natanael Cano en 'AMG' y 'Delivery'. Luego se sumaron Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums. Todas las veces ha sido un éxito.

El estilo de este singular artista es una combinación rítmica del famoso trap, que, mezclado con el corrido tumbado, deja de lado todo lo hecho anteriormente en la música urbana y pop, colocándolo en un estilo singular dentro del regional mexicano, con el que abarrota estadios.

Peso Pluma ha posicionado cinco canciones en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, logrando la posición más alta para una canción del género regional mexicano en ese país y el escaño más alto para cualquier artista mexicano. Con esa canción logró llegar al puesto número uno de la lista de Spotify Global 200, convirtiéndose en el primer mexicano en superar los 30 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

En 2023 anunció la apertura de su propio sello discográfico, Double P Records, adscrito a Prajin Records, firmando a Jasiel Núñez, Raúl Vega y Tito Laija como sus primeros artistas. El primer lanzamiento de la disquera fue la canción 'Rosa pastel', en colaboración con Núñez.

Peso Pluma también fue el primer mexicano representante del corrido tumbado en presentarse en el programa 'The Tonight Show with Jimmy Fallon'. Con todo esto, no deja cabos sueltos y se posiciona como el nuevo monarca de la música mexicana. Todo lo demás, es lo de menos.