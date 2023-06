Peso Pluma conquista YouTube y Spotify como el artista más escuchado

El fenómeno de Peso Pluma sigue creciendo y conquistando las plataformas de música.

Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más buscados y cotizados de la industria musical actual, a sus 24 años ha logrado posicionarse como el máximo exponente de la música mexicana en la actualidad, conquistando a fans de diferentes géneros y generaciones.

El tapatío saltó a la fama gracias a su peculiar estilo de música, los corridos tumbados, una fusión entre el regional mexicano y el trap. Sin embargo, su versatilidad artística lo ha llevado a incursionar también en otros géneros, como el reggaetón, ampliando así su audiencia y demostrando su talento.

Recientemente, Google México reconoció el éxito de Peso Pluma al otorgarle el título de "artista principal" en YouTube, gracias al impresionante número de reproducciones que ha acumulado con una de sus canciones más exitosas. Google México publicó una lista de las canciones más populares en la plataforma de videos, en la cual destacan también nombres como Grupo Firme, Bad Bunny, Junior H y Fuerza Regida. Sin embargo, el nombre de Peso Pluma se repite en múltiples posiciones, gracias a sus colaboraciones musicales.

Una de las canciones más populares del talentoso artista es "La bebé", en su versión remix junto a Yng Lvcas, que ha acumulado impresionantes 14.5 millones de reproducciones. Le sigue de cerca "Ella Baila Sola", en colaboración con Eslabón Armado, una canción que se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok. Otras de las canciones más escuchadas de Peso Pluma incluyen "Chanel", en colaboración con Becky G, "BZRP Music Sessions, Vol. 55", "Por las noches" y "El Azul", con Junior H.

Además de su éxito en YouTube, Peso Pluma también ha conquistado el Top 50 Global de Spotify, liderando la lista durante semanas. Su canción más reproducida en esta plataforma es "Ella Baila Sola", con un impresionante total de 5 millones 127 mil reproducciones. En tercer lugar se encuentra "La bebé", con 4 millones 222 mil oyentes. Aunque por encima de él se encuentran éxitos de Bad Bunny como "Where she goes" y "un x100to" en colaboración con Grupo Frontera. En la quinta posición del top se encuentra "Music Sessions, Vol. 55", estrenada junto al reconocido DJ y productor argentino Bizarrap.