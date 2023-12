Pepe Aguilar arremete contra un fan durante transmisión en vivo

El tema de su nacionalidad argentina, así como la de su hija, Ángela Aguilar, volvió a generar polémica en Pepe Aguilar, quien en una transmisión mostró su descontento ante las menciones de este tema.

La dinastía Aguilar de nuevo genera controversia ante fuertes declaraciones por parte de Pepe Aguilar.

Fue durante una transmisión en vivo desde la plataforma de Instagram, donde el cantante arremetió contra un internauta que le cuestionó sobre su nacionalidad argentina, relacionada con la polémica donde estuvo envuelta su hija Angela Aguilar, en la cual aseguró tener un "25 por ciento de raíces argentinas".

“Como les gusta el cuento, me cae de a mad... Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas?” , contestó Pepe Aguilar.

El artista no pasó por alto el comentario y manifestó que no importa los orígenes ya que todas las personas valen por lo mismo.

"¿Cuál es la pinch… diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un inglés? Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios” , expresó el compositor.

El intérprete del regional mexicano pidió no dejarse llevar en habladurías o polémicas.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pend... No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea, tus energías las gastas para decir esa pend…, (...) por eso estamos como estamos” , expresó el artista sin recibir respuesta del internauta.