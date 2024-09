Muere Sérgio Mendes, cantautor, músico brasileño de bossa nova

El cantautor, arreglista y pianista era un referente en la música brasileña

El músico brasileño Sérgio Mendes murió a los 83 años debido a complicaciones relacionadas con Covid prolongado, informó su familia a través de un comunicado.

" Su esposa y compañera musical durante los últimos 54 años, Gracinha Leporace Mendes, estuvo a su lado, al igual que sus amados hijos. La última actuación de Mendes fue en noviembre de 2023, ante entradas agotadas y un gran entusiasmo en París, Londres y Barcelona ", se lee en el texto compartido por el The Guardian.

Nacido el 11 de febrero de 1941, Sérgio Santos Mendes es conocido por llevar el género bossa nova a audiencias internacionales en la década de 1960 con su grupo Brasil '66.

Fue con dicha agrupación que Mendes alcanzó fama mundial. Su versión de "Más que Nada" se convirtió en un éxito, y décadas más tarde, la regrabó junto a los Black Eyed Peas en 2006.

El legado de Mendes incluye más de 30 álbumes y colaboraciones con figuras icónicas como Herb Alpert, Cannonball Adderley y Sarah Vaughan.

" Sergio Mendes era mi hermano de otro país, falleció tranquilo y pacíficamente. Fue un verdadero amigo y músico extremadamente talentoso que trajo la música brasileña en todas sus iteraciones a todo el mundo con elegancia y alegría" , escribió Herb Alpert en redes sociales.

El talento y estilo único de Mendes lo llevaron a ser reconocido en los Premios Óscar. En 1968 interpretó el tema "The Look of Love" y en 2011 fue nominado a Mejor Canción Original por "Real in Rio", de la película animada Río.