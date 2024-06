Mariana Ochoa se despide de "Sale el Sol"

Mariana Ochoa, cantante de OV7, se despidió del programa a solo un mes de su llegada por proyectos musicales.

A solo un mes de que Mariana Ochoa se haya unido a "Sale el Sol" como una de sus conductoras, ahora se despide del programa.

La cantante de OV7 confirmó su salida en la emisión del viernes, donde recibió una emotiva despedida por parte de sus compañeros Mark Tacher, Mauricio Islas e Ingrid Coronado.

De acuerdo a la intérprete, su repentina salida se debe a nuevos proyectos que no esperaba en su carrera, pero que ahora que llegaron debía aceptar.

" La música me llama, se abrieron una venta de conciertos muy positiva, no me lo imaginé de esta manera y les quiero agradecer muchísimo " dijo Mariana, quien comenzará su gira en solitario el próximo 31 de agosto.

Mariana también comentó que su corazón se quedaría con "la familia de Sale el Sol".

¡Este día @soymarianaochoa cierra su ciclo en #SaleElSol! ??



¡Muchas gracias por toda tu entrega, pasión y alegría! #DeMiPapáAprendí pic.twitter.com/zR81ITQc9X — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 14, 2024

De acuerdo a la revista TVyNovelas, la salida de la cantante se dio porque la producción aseguraba que Mariana "no encajó" en el formato de la emisión.

“ Me encanta esta parte de mi, la conducción. Pero, la música me llama. Se abrieron fechas para mi gira y la receptividad ha sido muy buena, no me lo esperaba. Pero los quiero muchísimo ”, comentó al aire, Mariana.