Majo Aguilar y Alex Fernández fusionarán su talento

Los cantantes estrenarán su colaboración ‘Cuéntame’ el 8 de agosto y próximamente arrancarán gira en Estados Unidos

Majo Aguilar y Alex Fernández unirán su talento en una gira conjunta que promete ofrecer una experiencia mexicana única.

Por primera vez, las dinastías Aguilar y Fernández, dos de las más importantes en el género ranchero, se unen en un mismo proyecto musical para juntar las tradiciones y el amor por la música mexicana.

Estrenarán colaboración

En rueda de prensa, compartieron que para celebrar esta unión, Majo y Alex grabaron una canción a dueto titulada ‘Cuéntame’, la cual será lanzada el próximo 8 de agosto y fue compuesta por la representante de la dinastía Aguilar.

“Esta canción se llama ‘Cuéntame’, sale este jueves y estábamos haciendo una lluvia de ideas y esta canción la escribí hace unos cuatro años. Se la mandé a Alex y le gustó mucho” , comentó la sobrina de Pepe Aguilar.

Por su parte, Alex Fernández fue el encargado de dirigir el video musical y adelantó que a diferencia de otros videos, en éste se cuenta una historia: “En los videos actuales como que no entiendes nada porque solo son imágenes y pasan cosas pero no hay una historia. (...) A mi me gusta que se entienda qué está pasando, es muy claro” , explicó el nieto de Vicente Fernández.

Se embarcarán en gira musical

La gira 'Dos dinastías, una tradición' no solo fusiona el talento de dos grandes artistas, sino que también construye un puente entre generaciones. La gira arrancará en Georgia, Estados Unidos, el próximo 25 de octubre y posteriormente recorrerán ciudades como Ventura, Fresno y Bakersfield, entre otras más.

El hijo de Alejandro Fernández comentó que el show transportará a los paisanos residentes en la Unión Americana a México.

“Será una experiencia bastante mexicana, un show inspirado en México, en las familias, en el rancho. Queremos dar un gran espectáculo en el que la gente pueda transportarse a México” , dijo Alex Fernández.

Por su parte, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, mencionó que será una gira en la que honrarán el legado de sus familias: ”Es una gira con muchísimo sentimiento. Es una manera de honrarlo y que la gente lo pase súper lindo con las canciones de don Vicente, don Antonio Aguilar y por supuesto canciones propias” , destacó.