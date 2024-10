"Esto se salió de control": Majo Aguilar dice que ya no hablará sobre su familia

La prima de Ángela Aguilar expresó su frustración hacia los medios que siempre intentan ponerla en contra de su prima Ángela Aguilar y Pepe Aguilar.

Majo Aguilar rompe el silencio y a través de su cuenta oficial de Instagram, subió un comunicado donde declaró que ya no hablará nada de su familia. La cantante dijo que está decisión la tomó luego que los medios de comunicación se encargaran de publicar notas con comentarios de ella fuera de contexto.

“ Ya no voy hablar nada de mi familia, porque es increíble como todo lo sacan de contexto ”, expresó.

Majo mencionó que “las cosas se están saliendo de control”, pues mencionó que le parece detestable que siempre intentan ponerla en contra de su prima Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, inventando problemas donde no hay.

“ Ya fue demasiado, es una cosa terrible como siempre me quieren estar contrapunteando con Ángela y mi tío Pepe e inventando cosas [...] a mi nadie me ha hecho nada ”, señaló.

Aguilar aprovechó para hablar respecto a la polémica desatada a través de una reciente entrevista en el aeropuerto, donde se le cuestionó si cuando se casara invitaría a Ángela Aguilar y a su familia, por lo que ella respondió que sí, lo que causó que los encabezados de las notas fueran sacadas de contexto.

“ Me preguntaron en una entrevista en el aeropuerto de que si yo invitaria a Ángela o mi familia a mi boda, si en algún momento me llegase a casar, y yo dije que sí. Y las notas son: ‘Majo lanza fuerte indirecta’, por favor ya paren con todo esto, es desgastante ”, argumentó.

Asimismo, puntualizó en dicha entrevista que también le preguntaron sobre si Ángela usaba algo en el cuerpo, por lo que ella aclaró que le parecía algo absurdo que le cuestionaran ese tipo de cosas, situación que fue tergiversada por los medios de comunicación.

“ Lo que representa tanto hate, tanta cosa fea y en esa misma entrevista me preguntaron sobre el cuerpo de mi prima, me preguntaron si mi prima usaba ciertos trucos o no en su cuerpo. Y yo me reí, porque cuando me parece algo absurdo me rió ”, explicó.

En cuanto a las declaraciones que se hicieron acerca de las recientes giras donde no participó con su familia y la tacharon de no contar con el apoyo de su tío Pepe Aguilar, señaló que es una mujer independiente y que “no tiene porqué llevar a mi tío Pepe de la mano a todas partes”.