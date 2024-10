Lady Gaga anuncia nuevo disco inspirado en "Joker: Folie à Deux"

La cantante lanzará trece temas nuevos basados en su personaje en la popular secuela de "Joker"

¡Lady Gaga está de vuelta! La cantante sorprendió a todos sus fans al anunciar que este viernes lanzará un nuevo disco titulado "Harlequin", inspirado en el personaje que interpreta en la película "Joker: Folie à Deux".

Este nuevo trabajo discográfico se presenta como un complemento perfecto a su participación en la esperada secuela de "Joker" (2019). Contará con 13 canciones nuevas que sumergerán a sus fans en el universo oscuro y perturbador de la cinta basada en el popular villano de "Batman". Temas como "The Joker", "Folie à Deux" y "That's entertainment" prometen ser un deleite para todos.

La decisión de Lady Gaga de lanzar un álbum inspirado en una película no es casualidad. La música, según expresó la artista, ha sido fundamental para desarrollar los personajes y transmitir emociones que el diálogo no podía expresar. "La música es una manera de dar a los personajes una forma de expresarse porque el diálogo no era suficiente", afirmó Gaga a la prensa.

Este nuevo disco llegará cuatro años después de su último lanzamiento "Chromatica", que fue aclamado por parte de la crítica y el público. Además, su colaboración con Tony Bennett en el disco "Love for sale" en 2021 consolidó aún más su posición como una de las artistas más completas de la industria.