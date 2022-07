La disculpa de Lupe Esparza a Christian Nodal por dudar de su talento

CIUDAD DE MÉXICO.- Al comenzar la carrera de Christian Nodal, el líder de Bronco fue uno de los artistas que dudaron y subestimaron del talento del nacido en Caborca, Sonora.

Lupe Esparza ofreció una disculpa pública en uno de los programas de espectáculos más reconocidos en México. por haber creído que el primer éxito de Nodal sería sólo pasajero.

"Lo que pasa es que yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo, y sale una canción [...] es su debut y despedida, porque así sucede normalmente, no hay un escalonamiento", declaró el autor de Que no quede huella" añadió.