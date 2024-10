Kimberly Loaiza se despide de sus 'linduras' de Hermosillo

La influencer abarrotó con miles de fans el Centro de Usos Múltiples.

Miles de 'linduras' se congregaron en el Centro de Usos Múltiples para encontrarse con Kimberly Loaiza, quien presentó con éxito su gira 'La Despedida Tour 2024'.

La noche del sábado 28 de septiembre, la influencer y cantante sinaloense ofreció un espectáculo inolvidable, donde interpretó sus canciones más icónicas.

En punto de las 21:00 horas, la cantante subió al escenario para interpretar el tema 'Mal hombre', canción que fue estrenada en 2023 y formó parte de su álbum más reciente 'X Amor'. Desde el primer acorde, el público se emocionó y cantó el tema a todo pulmón.

"¡Hermosillo! ¿Se la saben?" , expresó Kim visiblemente contenta por estar en el recinto, para posteriormente interpretar el tema 'Hentai', donde lanzó confeti.

La noche se llenó de música, donde incluyó temas como 'Apaga la luz'. Cada interpretación estuvo acompañada de una producción visual, con luces y efectos que realzaban la presencia escénica de la artista.

Kim consiente a sus linduras

En el recinto, se encontraban jóvenes con carteles donde le expresaban su amor. Uno de los momentos más efusivos fue cuando Kimberly preguntó "¿Dónde están los celosos?" para después interpretar 'No seas celoso', canción que lanzó en 2019 y fue uno de los primeros temas que sacó cuando incursionó en el mundo de la música.

En el momento que la canción culminó, la cantante bajó del escenario, las luces se apagaron y una imagen del desierto se mostró en la pantalla, lo que provocó que las expectativas de sus seguidores incrementaran. La sinaloense apareció con un segundo vestuario e interpretar el tema 'Pa eso se hizo'.

La cantante se tomó un espacio para interactuar con sus seguidores, donde aprovechó para agradecer su compañía esa noche: "Hermosillo, qué hermoso es venir esta noche, gracias, gracias por esta noche tan hermosa, por acompañarme, por estar aquí. No puedo creer el hermoso fandom que tengo" .

La interprete recordó sus inicios como youtuber, cuando subió su primer clip en diciembre del 2016: "El día que subí el primer video de YouTube no me imaginé que todo eso pasaría" .

De igual manera, Kimberly expresó su amor hacia sus seguidores por estar en todo momento y ser pieza fundamental para cumplir sus sueños: "Gracias por ser mis linduras, siempre vivirán en mi corazón y espero siempre vivir en el suyo [...] Por siempre seré la 'Lindura mayor'" .

"Prométanme algo: quiero que sean muy felices, que luchen por sus sueños" , expresó.

En todo momento, 'las linduras' no dejaban de corear cada canción, pues Loaiza no dejó de ser ovacionada desde que puso el primer pie arriba del escenario. Canciones como 'Sé mi gato' y 'Te cambié por él' sonaron en el recinto.

¡Regaló un vestido!

A mitad de la noche, la intérprete de 'Mejor sola' sorprendió a sus fans al revelar que iba a obsequiar uno de los vestuarios que formaron parte de la gira '13:13' y 'Bye Bye'.

"Familia, quiero saber si la están pasando bien, porque yo me la estoy pasando increíble. Familia: ha llegado el momento de hacerles un regalito, quiero regalarles unos vestuarios que han sido importantes en mi carrera" , expresó.

Asimismo, la artista eligió a una niña que portaba uno de los vestuarios que utilizó en su canción 'Devoto'.

En la noche, en las pantallas se ilustraron videos de TikTok de la también llamada 'Lindura Mayor' donde mostraban 'trends' de sus canciones para posteriormente invitar a su público a seguirla.

La noche fue un recorrido por su trayectoria musical, la cual comenzó en el año 2019, pues interpretó temas como 'La mejor decisión', 'Kitty', 'Bye Bye', 'Piketona', entre otros temas.

Fue durante la canción 'Tiempo perdido' cuando Kimberly sorprendió a sus linduras al aparecer por sorpresa entre el público, donde aprovechó para abrazar a una de sus seguidoras.

La noche se prestó para que la artista interpretará su más reciente sencillo '5 Babys', canción que fue en colaboración de Bellakath, Fariana, Ptateza y Yami Safdie.

Miles de 'linduras' se congregaron en el Centro de Usos Múltiples para encontrarse con Kimberly Loaiza, quien presentó con éxito su gira 'La Despedida Tour'.



La noche del sábado 28 de septiembre, la influencer y cantante sinaloense ofreció un espectáculo inolvidable, donde… pic.twitter.com/aNshaqfXYy — EXPRESO (@Expresoweb) September 29, 2024

Una emotiva despedida

Uno de los puntos más emocionales fue en la recta final del concierto, donde sonó la canción 'Kimby', tema especial dentro del fandom de la artista, pues fue la manera en la que Kimberly dio a conocer que se retiraría de las redes sociales.

Los sentimientos estuvieron a flor de piel y más de uno lloró al corear, pues habla del sentir de Loaiza dentro de la industria del entretenimiento. Al finalizar recibió un minuto de ovación y expresó: "Siempre me los llevaré en el corazón, lo prometo" .

"Con la siguiente canción me voy. No me quiero ir" , pero antes, Kimberly Loaiza subió al escenario a cuatro personas del público, quienes expresaron unas palabras: "Yo te quiero dar mucho las gracias porque gracias a ti me atreví a soñar en grande y por muchos años tú siempre fuiste mi refugio, y te doy las gracias por ser siempre ese gran ser humano" , expresó una de las jóvenes que subió.

"Muchas gracias por venir en mi despedida aquí en Hermosillo, los voy a extrañar, pero esto es por amor" , respondió la cantante.

"Kim, te cambio un abrazo por unas coyotas" , propuso una fan, por lo que no desaprovechó la oportunidad para subir a la joven y aceptar el postre característico de Sonora.

Para cerrar con broche de oro, Kimberly Loaiza interpretó el tema 'Devoto', una de las canciones más populares del momento de la artista. Posteriormente, se despidió de Hermosillo, donde dejó a todos con ganas de más.