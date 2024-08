Jennifer Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck

La cantante se presentó en el Tribunal Superior para poner fin al matrimonio.

Jennifer Lopez se presentó este martes 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para solicitar el divorcio del matrimonio que sostiene con Ben Affleck, según lo informado por el medio de comunicación TMZ. Lo que ha causado conmoción entre los usuarios fue que lo hiciera por sí misma y sin asesoría legal.

La fecha elegida por la cantante para pedir el divorcio provocó ciertas especulaciones, dado que hace dos años, el 20 de agosto de 2022, se llevó a cabo su segunda boda con el actor en su casa de los Hampton Island, en Georgia.

Cabe señalar que no existió un acuerdo prenupcial entre la expareja, por lo que dividirán las ganancias recaudadas por los proyectos que llevaron a cabo durante los dos años de matrimonio, tales como 'Air' e 'Hypnotic', donde el actor tuvo papeles protagónicos y también produjo, 'The Instigators', Jennifer rodó 'The Accountant 2' y estrenó 'Shotgun Wedding', 'La Madre', 'This Is Me… Now' y 'Atlas'.

En los documentos presentados se expusó que Jennifer y Affleck se habían separado desde el pasado 26 de abril.

No obstante, desde hace semanas se encontraba en tela de juicio la permanencia de dicho matrimonio, dado que se había puesto en venta la mansión que compraron juntos en Beverly Hills cuando contrajeron nupcias en 2022, misma que tiene un valor de 68 millones de dólares.