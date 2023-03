¿Hijos de Shakira prefieren a su madre que a Gerard Piqué?

En redes sociales comenzó a circular un video en donde se aprecia a los menores "aburridos" junto a su padre en un partido de la Kings League.

Con la reciente polémica entre Shakira y Gerard Piqué a causa de su ruptura, muchos han hablado sobre la manera en que los hijos de ambas estrellas puedan verse perjudicados ante esta situación, e incluso hay algunos que señalan a la cantante como un mal ejemplo para ellos al escribirle una canción en contra de su papá.

A pesar de estas opiniones, los hijos de la colombiana se han visto felices con el éxito de su madre, quien reveló cuando estuvo invitada en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" que fue su hijo Milan quien le sugirió a la cantante grabar con Bizzarap. También contó que la coreografía del tema "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, fue idea de sus hijos.

Por el otro lado, Milan y Sasha, hijos de la ex pareja, no se han mostrado tan felices cuando están con su padre, e incluso ambos se veían molestos cuando el ex futbolista los llamó para posar junto a él en su último partido con el Barcelona y del futbol profesional.

En las últimas horas, se volvió viral un nuevo video en donde se observa a los hijos en la Kings League junto a su padre, y los usuarios han comentado sobre lo "aburridos" que se ven los dos menores mientras Piqué salta de emoción por el juego.