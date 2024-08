Aseguran que Guaynaa le fue infiel a Lele Pons

Jordi Martin reveló que el cantante le habría sido infiel a Lele con una actriz española.

Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons con una actriz de plataformas para adultos, de acuerdo con lo reportado por el paparazzi Jordi Martin, conocido por destapar la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira.

A cinco meses de celebrarse el primer aniversario de bodas de los cantantes, se reveló que el reguetonero se habría involucrado sentimentalmente con Claudia Bavel, a quien anteriormente se le ha relacionado con cantantes como Ozuna y Bad Bunny.

El periodista presentó pruebas en el programa ‘Lo sé todo Colombia’ sobre la supuesta infidelidad del cantante hacia la sobrina de Chayanne.

“Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa” , aseguró.

También reveló que pasaron tiempo juntos en algunas ciudades españolas: “Guaynaa empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar, se vino para España a hacer el tour, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz y Barcelona” , agregó Jordi Martin.

El periodista añadió que existen audios en los que Guaynaa le habría dicho "te quiero" a Claudia: “Hay un audio donde le dice ‘te quiero’, con la voz de ella, le dice que quiere tener una relación con ella. (...) ‘me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal” , dijo.

Por otra parte, el fotógrafo aseguró que el equipo del intérprete de ‘Se te nota’ trató de contactarlo para impedir que la supuesta infidelidad fuera revelada.

“Que esté tranquilo, que sus audios con su voz no van a salir” , comentó. “No vayas a negar esto porque no lo puedes negar y no vayas a poner en duda mi profesionalidad porque ahí sí que cometerás un error” , enfatizó.