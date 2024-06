"Mi matrimonio es una prisión psicológica": Firerose Cyrus revela abusos

La pareja está en proceso de divorcio tras siete meses de un polémico matrimonio que ocasionó que Miley Cyrus se distanciara de su padre por casarse con una mujer 25 años menor que él.

A sólo siete meses de contraer matrimonio, Billy Ray Cyrus solicitó el divorcio a Firerose, su pareja por cuatro años, y quien lo contrademandó acusándolo de abuso psicológico, pues aseguró que el cantante emprendió el proceso legal de su separación un días antes de la doble mastectomía a la que iba a ser sometida.

El músico de country se casó en octubre pasado, sin contar con la aprobación de su hija Miley, con quien sostuvo una relación muy estrecha por años, debido a que la cantante no estaba de acuerdo con el hecho de que su padre se casara con una mujer con la que se lleva 25 años de diferencia.

Pero el distanciamiento de su hija no fue suficiente para que Billy Ray reculara: no es hasta ahora que denuncia "diferencias irreconciliables" y una "conducta marital inapropiada" en la demanda de divorcio que da a conocer que, en su relación con Firerose, no todo era miel sobre hojuelas.

Contrademanda

El cantante de 62 años solicitó el divorcio el 23 de mayo pasado y, a los pocos días, su esposa lo contrademandó argumentando que Cyrus la sometió a abusos verbales, emocionales y psicológicos, no sólo en el tiempo que duró su matrimonio, sino a lo largo de todo su noviazgo.

La revista 'People' tuvo acceso a algunos extractos de la denuncia judicial de la también cantante, de 37 años, donde se expone que tuvo que enfrentar la personalidad "impredecible y volátil" de su marido debido a las sustancias ilícitas que presuntamente consume, mismas que sugieren que le proporcionó obligadamente a su clienta.

Firerose, cuyo verdadero nombre es Johanna Rose Hodges, cuenta que Billy Ray -quien ya obtuvo una orden de restricción temporal en su contra- solicitó la disolución de su matrimonio un día antes de la operación en la que le serían extirpados los senos, como una medida preventiva para evitar el cáncer, la cual tuvo que postergar debido a la situación marital que enfrenta.

La joven se sinceró al explicar que, luego de que Cyrus le pidiera que abandonara su casa, no cuenta con un domicilio estable en el cual recuperarse, como tampoco tiene el seguro médico que le permitía acceder a la cirugía, pues este le era proporcionado por su expareja.

"(Billy Ray) lanzaba continuamente agresiones verbales, colocándola en una prisión emocional y psicológica; cuando su esposa intentaba expresar ciertas preocupaciones, a menudo la llamaba 'put* egoísta' y continuamente alegaba que ella lo estaba usando" , explica la denuncia.

Nota escrita por Firerose

El padre de Miley no se quedó con los brazos cruzados, pues luego de que Firerose y sus abogados hablaran de forma pública de la situación conyugal que enfrentan, decidió publicar mensajes y una nota escrita que recibió de su expareja, en los días posteriores a que solicitara el divorcio, en donde le pedía que volvieran a reanudar su relación, petición que -según Billy Ray- no coincide con las acusaciones de su ex.

"Lamentamos que la señora Hodges haya decidido litigar este matrimonio de siete meses en la prensa y haya dejado al señor Cyrus sin otro recurso que dejar las cosas claras" , dijeron los abogados del famoso.

Algunos de los sentires que Firerose escribió en sus mensajes expresan:

"Te extraño más de lo que puedo explicar con palabras, bebé, por favor, solucionemos esto y no nos acerquemos más a esta experiencia infernal, te necesito, te amo, lo siento mucho" .

"No quiero que nos coloquemos en partes contrarias de una guerra que ninguno gana, haré lo que me digas, estoy rezando con todo mi alma que podamos encontrarnos de nuevo el uno al otro, me siento completamente perdida, te extraño más de lo que puedo explicar, perdí 2 kilos y medio desde el miércoles, simplemente no puedo comer por más que lo intente, por favor, dame una oportunidad de hacer las cosas bien" .