Filtran foto de León, hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

La conductora pidió a los internautas que no la compartieran en redes sociales.

La conductora Cynthia Rodriguez pidió a los internautas que si veían la foto del hijo que tiene con Carlos Rivera circular en redes no la compartieran.

Esto por 'motivos de seguridad' ya que supuestamente por error se dejó ver el rostro del pequeño en una imagen que de inmediato fue retirada de Instagram.

Fue el pasado 3 de agosto de 2023 que nació León Rivera Rodríguez.