Fallece Fernando Ponce de León, ex integrante de Mägo De Oz

El músico murió a los 59 años en el hospital pues no pudieron para salvarle la vida.

Fernando Ponce de León, flautista que formó parte de Mägo De Oz, falleció este 20 de septiembre tras sufrir un fallo multiorgánico. El músico de 59 años llegó al área de urgencias del Hospital Jiménez Díaz en Madrid, España; sin embargo en el nosocomio no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

A través de sus redes sociales, Mägo De Oz, conocidos por ser uno de los grupos más importantes de folk metal, dedicó una emotiva despedida a su ex integrante.

"Fernando Ponce de León (1965 -2024) Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho" , se lee en la publicación junto a la fotografía del músico en acción.

Por su parte José Andrëa, ex vocalista de Mägo De Oz le dedicó una despedida en su Instagram: " Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. (...) Espero volvernos a encontrar sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz" , escribió.

Ponce De León se sumó a la agrupación a finales de los años 90, una de las etapas más exitosas de la banda, donde quedó grabado su talento como flautista y gaitero en los discos más reconocidos de Mägo de Oz, tales como ‘La Leyenda de la Mancha’, ‘Finisterra’, ‘Gaia’, ‘The Best of Oz’, entre otros más

En 2010, Fernando dejó la banda tras casi una década de contribuciones creativas, bajo el argumento de diferencias creativas y el deseo de explorar nuevos horizontes musicales, sin embargo, mantuvo una buena relación con los miembros del grupo, y luego formó parte de otros proyectos como Uróboros.