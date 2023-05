Yahir cuenta del día en que estuvo al borde de la muerte

Yahir contó la vez que estuvo cerca de la muerte cuando buceaba en aguas profundas en busca de su reloj.

Yahir, reconocido cantante hermosillense y exintegrante de 'La Academia', recordó recientemente un peligroso incidente en el que estuvo al borde de la muerte mientras intentaba recuperar un reloj que se le había caído al mar.

El artista mexicano, quien se ha alejado del reality show que le dio fama para embarcarse en diversos proyectos musicales y teatrales, reveló esta experiencia en una entrevista para el programa 'Ventaneado'.

Yahir ha mantenido una estrecha conexión con su estado natal, Sonora, a lo largo de su carrera, pues a pesar de la cantidad de trabajo que lo une a la Ciudad de México, el cantante sigue trasladándose desde Sonora a la capital cada fin de semana o cuando tiene compromisos laborales. Ha expresado en varias ocasiones el amor y arraigo que siente por su tierra natal, razón por la cual permanece cerca de sus raíces incluso después de 21 años desde su debut como cantante.

Sin embargo, vivir cerca del mar ha tenido sus contratiempos para Yahir, tal como reveló durante la entrevista. El cantante compartió públicamente por primera vez el día en el que estuvo al borde de la muerte mientras descendía a las profundidades del Mar de Cortés, ubicado en Baja California y sus alrededores, para recuperar su reloj perdido.

Buscaba su reloj en la profundidades del mar

Durante la entrevista, el artista reconoció que la aventura por recuperar su reloj fue en condiciones desfavorables, ya que realizó su expedición submarina durante la noche, lo que aumentó el peligro de la situación. Mientras buceaba, se encontró con un barco que obstaculizó la ruta que había trazado para buscar su reloj.

" Me metí a bucear de noche y topé con un barco y no podía salir, era un barco muy grande. Me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir. Estaba en los muelles buscando escapes y no podía. Tenía que mantener la calma, pero sí fue muy difícil ", detalló Yahir.

Esta situación desafortunada duró aproximadamente 20 minutos, tiempo en el que Yahir luchó por encontrar una salida. Al regresar a tierra, decidió no contarle a las personas que lo esperaban fuera lo que le había sucedido. Sin embargo al día siguiente otro buzo de la playa emprendió una búsqueda por su cuenta y logró encontrar el reloj perdido. El cantante se enteró de esta feliz noticia después de haber regresado a Sonora y volado a la Ciudad de México.

Después de narrar este incidente, Yahir reiteró su profundo amor por su estado natal, que le ha brindado innumerables recuerdos. Mencionó, entre ellos, el avistamiento de cientos de delfines, los cuales aseguró tener documentados en video para aquellos que dudan de su experiencia. El cantante continúa demostrando su pasión por la música y su conexión con Sonora a lo largo de su exitosa carrera.