Danna Paola se disculpa por controversia con usuaria de X

Recientemente, Danna Paola cambió su nombre artístico a solamente 'Danna', por lo que buscó obtener el nombre de usuario @danna, sin embargo, era una cuenta activa creada desde el 2006.

Luego de ser acusada por supuestamente promover el acoso a una chica por tener el nombre de usuario @danna en X, Danna, anteriormente conocida como Danna Paola, se disculpó públicamente por la controversia a través de la misma plataforma donde se suscitaron los hechos.

La intérprete de 'Mala fama' fue señalada de intentar organizar un "complot" con sus fans, con quienes se comunicó mediante su canal de WhatsApp, para lograr obtener el usuario con su nuevo nombre artístico, razón por la que fanáticos de la cantante de 28 años comenzaron a hostigar a la usuaria, quien denunció el acoso.

Disculpa

Por lo anterior, Danna subió un comunicado en inglés y en español donde asegura que cometió un error y que no anticipó la gravedad que podría tomar el asunto.

Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que… — Danna (@dannajustdanna) March 22, 2024

"Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto" , escribió.

La artista declaró que aprende de sus errores y su compromiso a mejorar, además, aprovechó para expresar su amor a sus fans.

"Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido que a todos que hagan lo mismo" , aseguró.