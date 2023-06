Dentista de Peso Pluma habla sobre la nueva sonrisa con diamantes

"El Dentista de los Famosos" explicó que la nueva dentadura con incrustaciones de diamante no se fija, por lo que el artista se puede retirar la pieza de joyería para consumir alimentos y bebidas, dormir y hablar.

Raúl Pérez, conocido en redes sociales como "El Dentista de los Famosos", tomó sus redes sociales para aclarar la nueva sonrisa de diamantes de Peso Pluma.

En su cuenta de Instagram, el dentista radicado en Zapopan, Jalisco, publicó un video en el que explicó que la nueva dentadura con incrustaciones de diamante no se fija, por lo que el artista se puede retirar la pieza de joyería para consumir alimentos y bebidas, dormir y hablar.

"Estos grillz se quitan y se ponen. No es que va a comer con ellos, no están pegados, que ya no se los va a poder quitar, que estaba mucho mejor su sonrisa sin ellos", señaló.

Además, aclaró que estos diamantes sólo son un accesorio, "hagan de cuenta que es como una cadena, un anillo, simplemente es un accesorio, algo que puedes usar en la fiesta. Puede usarlo antes de su concierto, puede usarlo únicamente para sonreír, tomarse la foto".

Ante la preocupación de sus fans sobre la salud del cantante de corridos tumbados, el dentista comentó: "Despreocúpense, porque veo mucha gente preocupada por él".

Recientemente el cantante presumió su nueva sonrisa en redes sociales. Allí luce una dentadura de diamantes con corazones en color rojo.

El dentista aprovechó el video para revelar que la sonrisa de Peso Pluma lleva carillas e incluso contó que fueron producto de su trabajo de años atrás.

"Para empezar su sonrisa antes de los grillz tenía carillas, yo le puse las carillas, ya hace dos años, un poquito más, ya tiene dos años con las carillas que yo le había puesto" , detalló.

Nueva sonrisa "Bling Bling" de Peso Pluma no gusta al público

En redes sociales Hassan Emilio Kabande Laija, también conocido como "Doble P" recibió fuertes críticas por su nueva sonrisa. En la publicación compartida por su dentista Raúl Pérez y la joyería encargada de elaborar los grillz Braggao los usuarios dejaron saber su opinión sobre el nuevo look del cantante.

"No cabe duda que el dinero no da la clase"; Siento que le huele la boca a fierro"; "que cosa tasn más innecesaria"; "con un millón de pesos mejor que ayudara a muchas fundaciones de perritos y gatitos".