Natanael Cano fue captado en publico con una actriz de Hollywood

Captan a Natanael Cano de romance ¿con actriz de Hollywood?

Vaya alboroto entre las fans de Natanael Cano con un video en el que aparece de romance con una famosa actriz de Hollywood en Tulum.

El cantante de corridos tumbados desató las especulaciones en las redes luego de que se hiciera viral un momento romántico del cantante de 22, quien junto a Peso Pluma encabezan los corridos tumbados, una corriente que pertenece al regional mexicano.

Tanto Natanael Cano como Peso Pluma están pasando por una buena racha no sólo en la música, sino también en los asuntos del corazón, ya que el intérprete de 'Ella baila sola' disfruta en plenitud del romance con la argentina Nicky Nicole.

En redes y en lugares públicos la parejita no se suelta, recientemente viajaron juntos de vacaciones y por supuesto que presumieron sus fotos juntos.

El video que circula como pólvora en las redes capta a Natanael Cano besando, en una fiesta en las playas de Tulum, a una mujer que según los cibernautas es Brighton Sharbino, la estadounidense que ha participado en series televisivas como 'NCIS', 'Once upon a time' y el éxito mundial 'The walking dead', donde interpretó a Lizzie Samuels.

Ninguno de los dos ha confirmado esta relación y no hay rastro como tal de un romance en sus redes, eso sí, en las fotos del Instagram de la joven de 21 años, hay varios 'Me gusta' de Natanael.