Christian Nodal saca nueva canción, ¿dedicada a Belinda?

El cantante estrenó su último sencillo: 'No me 100to bien', la cual ha causado mucha controversia entre sus seguidores.

Christian Nodal acaba de estrenar ‘No me 100to bien’’, una canción de desamor que desató muchas teorías en redes sociales que aseguran es una supuesta respuesta a los dos sencillos "Cactus" y "300 noches" de Belinda.

El nuevo tema de Nodal habla sobre la travesía que existe en una persona al aceptar, superar y olvidar al ‘gran amor de su vida’. Explica que ha luchado para mostrarse firme y contento ante la sociedad, pero por dentro en su corazón sólo desea volver con esa persona.

No obstante, no quiere aceptar que aún persisten esa emoción por su ex amor, así que comenzó a salir con otras personas para olvidarla, se sumergió en el alcohol y se fue del país.

“He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé. Ya no me siento bien” , dice una parte de la canción.

Aseguran que va dedicada a Belinda

‘No me 100to bien’ captó la atención de aquellos de los conocedores de la historia entre Nodal y Belinda, pues encontraron muchas similitudes con este lanzamiento con ‘Cactus’ y ‘300 noches’ de la actriz.

Tono parecido:

Usuarios consideran que el tono del tema es semejante al que usó Belinda en su colaboración con Natanael Cano.





¿El mismo carro?

En el video de ‘No me 100to bien’ sale un carro aparentemente chocado y al revés. Mismo que es parecido al que Belinda usó en ‘Cactus’.





Una modelo parecida a Belinda:

Internautas afirman que la modelo que salió en el videoclip de Nodal, tiene rasgos semejantes a la cantante, aunque en el video sale con el cabello castaña oscuro. No obstante, se ha comentado que el vestuario utilizado en el clip es similar al que Belinda portó en ‘Cactus’.





Los números:

Las teorías indicaron que los números de ambos temas que fueron utilizados en las canciones son un complemento: 200 copas (frase hace uso Nodal en una de las estrofas) más 100 (del título) suman ‘300 noches’.