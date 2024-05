"Quería no gustarle a la gente": Nodal se sincera sobre tatuajes del rostro

El cantante originario de Caborca reveló que el proceso de eliminación de tatuajes en el rostro, motivado por su hija Inti, le ha dejado lesiones.

Christian Nodal pasó por un largo y doloroso proceso para retirarse los tatuajes de la cara por su hija Inti, lo que le dejó algunas lesiones en el rostro.

Así lo dijo en una entrevista con Luz García para el podcast 'Noche de Luz', donde detalló que ha tenido que someterse a una sesión cada dos meses para eliminar las marcas de su cara.

"Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones" , confesó.

No ha seguido recomendaciones

Además, el intérprete sonorense fue honesto al decir que no ha acatado todas las recomendaciones de los médicos para cuidarse, por lo que eso solo dificulta su proceso de recuperación.

"Pero hacen unas llagas muy dolorosas, en la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más" , dijo.

También se sinceró al confesar que no todos los tatuajes que se hizo tienen un significado, y que de hecho fue más un acto de rebeldía que otra cosa.

"En su momento me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como 'que vaya a ser como don Vicente (Fernández)'. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara mi música" , explicó.

"Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación que entienda que ellos pueden vestirse, ser quienes quieran ser, al final la música es una cosa y la estética de la música, enamórate del proyecto, del artista" , resaltó.