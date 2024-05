"Espero poder quedarme con ella toda la vida": Nodal habla sobre su relación

Nodal se admitió orgulloso de haber roto estereotipos del género regional mexicano, con lo que, considera, dio paso a artistas como Peso Pluma.

El cantante regional mexicano Christian Nodal se sinceró en una entrevista con el programa de 'El Gordo y la Flaca', donde habló sobre su relación con Cazzu, su carrera musical y sus planes en el futuro dentro de la industria musical.

Nodal expresó su profunda admiración y amor por su pareja, Cazzu: “Me siento orgulloso de la persona con la que hice a Inti” , dijo, refiriéndose a su hija en común. “Es una gran mamá y un ser humano increíble” .

A pesar de ser consciente de la incertidumbre del futuro, el intérprete de 'Botella tras botella' manifestó su deseo de permanecer junto a su pareja por el resto de su vida: “Uno nunca puede dar algo por hecho” , dijo. “Yo espero poder quedarme con ella toda la vida, y en caso que no pasara eso, me siento orgulloso de esa buena amistad, compañerismo y todo eso; el amor se convierte en un equipo. Yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho, soy feliz” .

Orgulloso de romper estereotipos

El sonorense externó sentirse orgulloso de haber roto con los estereotipos del género regional mexicano.

“Yo rompí con todos los estereotipos y eso da pase a un Peso Pluma: él no sale con sombreros, ni botas, no existe la presión de antes” , expresó.

Asimismo, el cantante habló sobre sus tatuajes faciales, los cuales comenzó a eliminar: “Los tatuajes en la cara… ando pagando el precio ahora que me los estoy quitando” , además, confesó que: “No me gustan estéticamente. Cuando me los hice, fue en una etapa de mi vida, y ahora que soy papá es distinto” .

Posibles colaboraciones

Nodal aseguró que ha tenido la oportunidad de trabajar con todos los artistas con los que ha deseado: “Gracias a Dios, con todas las personas que he querido dueto, las he tenido" , expresó y, además, señaló que con quienes aún no ha grabado es porque está en la espera del tema que lo atrape.