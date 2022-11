Canelo Álvarez explica si corrió a Grupo Firme de la quinceañera de su hija

Luego de los rumores que surgieron sobre un supuesto conflicto entre el boxeador e integrantes de la agrupación musical, Saúl explicó lo que realmente sucedió en el festejo de Emily Cinnamon.

Hace un mes, surgió el rumor de un posible conflicto entre Saúl "Canelo" Álvarez y Grupo Firme en la fiesta de 15 años de su hija Emily Cinnamon.

La versión indicaba que el púgil mexicano, ya pasado de copas, había corrido a los integrantes de Grupo Firme; sin embargo, el mismo peleador desmintió esas versiones y explicó que sí corrió a dos personas, pero que eso no se ve en ningún video porque lo hizo "en corto" con ellos.

"Nos hablamos el Eduin y yo y dice 'hijos de la chingada, no hallan ni qué sacar'. Digo, sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?", declaró en entrevista con Adela Micha.

Asimismo, "El Canelo" Álvarez explicó que Grupo Firme, así como el cantante Carin León, siguieron la fiesta en otro lado.

"Ya eran las cinco o seis de la mañana, y yo dije 'ya vámonos'. Esto porque mi hija había puesto un antro en la casa para la fiesta de los chavos; nos fuimos a una cava que tengo y ahí estábamos Carín León, Eduin (Caz), más en confianza", aseveró el mexicano.

"Canelo" Álvarez aplaudió el trabajo de Grupo Firme

Grupo Firme, quien recientemente fue abucheado en el Show de Medio Tiempo del Monday Night en el Estadio Azteca, fue respaldado por Saúl "Canelo" Álvarez, quien destacó el trabajo de la banda sensación del momento.

"Siempre van a sacar cosas de ti porque eres el grupo más importante, déjalo pasar y así va a hacer mientras que tú estés en la cima", dijo "Canelo" que eso les ha dicho a ellos.

"Le echan muchas ganas y son dedicados. Le va bien porque se mete en lo suyo y piensa más allá de ser un simple grupo, quiere otras cosas y por eso le va bien", agregó.