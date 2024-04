Acusan a Ariana Grande de copiar una famosa canción de Luis Miguel

Usuarios de TikTok y otras redes sociales han comenzado un debate sobre la posible copia, plagio o inspiración que tomó la cantante estadounidense del 'Sol de México'.

La cantante Ariana Grande es fan de Luis Miguel, o al menos esa es la conclusión a la que los usuarios de redes sociales han llegado, tras escuchar el último sencillo de la cantante 'Don't Wanna Break Up Again'.

Si bien, la también actriz no ha hablado nunca sobre la música de 'El Sol de México', en redes sociales descubrieron que este tema tiene un gran parecido con 'Dame', tema de Luis Miguel que fue lanzado en 1996.

Fue el tiktoker Pico Navarro quien describió las semejanzas en ambos temas y posteriormente compartió su inquietud en un video que publicó en su cuenta, para que fueran sus seguidores quienes le respondieran si sus sospechas eran reales.

"Hay una canción del nuevo disco de Ariana Grande que se me parece mucho a una de Luis Miguel" , asegura el creador de contenido, para, segundos después, reproducir los dos temas y abrir debate entre los usuarios. Y es que, aunque la letra no tiene nada que ver con la de 'Luismi', la melodía que aparece en el intro sí recuerda al sencillo del disco 'Nada es igual'.

Opiniones divididas

Hasta el momento, el intérprete de 'La incondicional' no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, las opiniones de los seguidores se han dividido, pues mientras unos aseguran que son completamente distintos, para otros es evidente la similitud. Incluso hay quienes se han aventurado a señalar que la estadounidense podría haber usado al mexicano como inspiración.

"Tiene una vibra muy similar a la de Luis Miguel" , "No se parecen en nada" , "Sí, lo pensé también" , "'Dame', se llama en versión de Luis Miguel, y son igualitas" , "Desde antes que pusieras Luis MIguel, ya sabía de cuál hablabas" , "No, no se parecen" , "Yo pensé lo mismo" , "¿Quién no usaría a Luis Miguel de referencia?" , "Sabía que no estaba loco" , son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero ¿se tratará de simple coincidencia, plagio o admiración? Las teorías de los fans indican que Ariana fue influenciada por Mariah Carey, quien colaboró con la joven cantante en su más reciente álbum, y habría sido ella quien le sugirió la melodía. Mientras que otras aseguran que todo tiene que ver con él género, pues los dos artistas fusionan el R&B en sus canciones; pero nada de esto ha sido confirmado.

Lo que sí es un hecho es que tanto Luis Miguel como Ariana son grandes íconos de la música pop, y mientras ella junta millones de reproducciones con su álbum, él llena estadios completos gracias a su reciente gira.